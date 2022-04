Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 27/04/2022 20:48

Além de perder Thiago Rodrigues, o Vasco não terá mais um jogador importante para a disputa desta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, pela quarta rodada da Segunda Divisão. O atacante Erick sentiu o adutor direito durante o aquecimento para a partida entre Vasco e Ponte Preta, em São Januário.

O jogador, portanto, está fora do jogo e será reavaliado nesta quinta-feira (28/04), junto ao DESP, no CT Moacyr Barbosa. Em seu lugar, no time titular, entra Figueiredo.

Com três pontos conquistados em três jogos, o Vasco pode terminar a rodada na zona de rebaixamento para a Série C, com uma combinação de resultados.