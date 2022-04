Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

O torcedor vascaíno, enfim, pode comemorar pela primeira do Vasco na Série B 2022. Em São Januário, o Cruzmaltino venceu a Ponte Preta por 1 a 0, com gol de Raniel. A última vitória do time carioca na Série B foi na 30ª rodada da edição do ano passado, quando bateu o Coritiba por 2 a 1, em 16/10/2021. Desde então, foram 11 jogos, com seis empates e cinco derrotas.

O Vasco fez um bom primeiro tempo, e as mudanças promovidas por Zé Ricardo no time titular surtiram efeito, sobretudo na lateral esquerda, com Riquelme na vaga de Edimar. Além disso, o treinador foi obrigado a mudar no gol e no ataque, pois Thiago Rodrigues e Erick, por problemas físicos não ficaram à disposição.

Nenê e Gabriel Pec foram as principais peças do Vasco na etapa inicial. O camisa 10 era caçado em campo, com os atletas da Ponte Preta tendo que abusar das falatas para conseguir parar o meia. Aos 27 minutos, um vascaíno jogou uma latinha de cerveja no campo de jogo. O árbitro parou para tirar o objeto do gramado, o que pode fazer o Cruzmaltino ser punido futuramente.

Aos 30, Raniel (ou Ranicreu, como a torcida gosta de chamar), abriu o placar para o Vasco. Na cobrança de Nenê, Figueiredo ajeitou com o pé direito na segunda trave para o camisa 9, que completou para o fundo da rede. Festa dos torcedores em São Januário.

Aos 46, já nos acréscimos, na cobrança de falta de Nenê na segunda trave, Figueiredo apareceu sozinho para cabecear, mas jogou para fora, desperdiçando grande oportunidade. Na saída para o intervalo, Raniel concedeu entrevista e falou que o time "está dando a vida para conseguir trazer o torcedor".

No segundo tempo, logo aos dez minutos, Zé Ricardo perdeu mais um jogador por conta de problema muscular. Figuereido sentiu dores na coxa e pediu para sair. Vinicius entrou em seu lugar. Por falar em alteração, aos 28, a torcida pediu a entrada de Palácios, e o treinador acatou. O chileno entrou na vaga de Nenê para estrear pelo Cruzmaltino.

Aos 36, Palácios fez a primeira jogada com a camisa vascaína. Recebeu na ponta direita, driblou o adversário e jogou na área. Andrey cabeceou sozinho, mas para fora. Depois desse lance, o time de Zé Ricardo apenas administrou o placar para conseguir a primeira vitória na Série B 2022.