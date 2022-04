Torcida do Vasco deu show na última quarta-feira (27), na vitória sobre a Ponte Preta - Daniel RAMALHO/CRVG

Torcida do Vasco deu show na última quarta-feira (27), na vitória sobre a Ponte PretaDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 28/04/2022 13:14

Rio - Durante a partida entre Vasco e Ponte Preta, pela 4ª rodada da Série B, Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta, afirmou ao árbitro que ouviu ofensas raciais por parte da torcida vascaína em São Januário. O vascaíno e ator Bruno Mazzeo repudiou as acusações do treinador.

"Que papelão do sr. Hélio dos Anjos, técnico da Ponte, ontem em São Januário. Após a torcida do Vasco fazer o já costumeiro som de pitbull ao se referir ao nosso cão de guarda Yuri (que partida aliás!), chamou o (péssimo) juiz para acusar a torcida de racismo. Mesmo já tendo trabalhado no Vasco (sem brilho, como sempre), fingiu desconhecer a nossa histórica luta contra o racismo. Uma vergonha. Respeite nossa história, senhor Hélio dos Anjos. E limpe sua boca antes de nos acusar do crime contra o qual lutamos desde a nossa fundação", escreveu Bruno Mazzeo.

O lance em questão ocorreu logo após um desarme de Yuri Lara próximo à linha lateral. No mesmo instante os torcedores passaram a fazer barulhos de latido em apoio ao volante, que é considerado o cão de guarda da defesa vascaína.



Na publicação seguinte, o ator relembrou a polêmica envolvendo o treinador, ironizando a acusação de racismo. A manchete utilizada por Mazzeo é de uma das falas do treinador na época que comandava o Goiás, em 2009.



Na ocasião, Hélio afirmou que não trabalharia com homossexuais, se referindo a jogadores com 'frescura' ou ciúmes no relacionamento do técnico com o restante do elenco. Após a repercussão, o técnico reconsiderou a fala e disse que uma pessoa homossexual jogaria no seu time, contanto que fosse profissional.

Na manhã desta quinta-feira (28), o Vasco lamentou a acusação de Hélio dos Anjos e divulgou um comunicado sobre o acontecimento.

"Fomos surpreendidos na noite da última quarta-feira (27/04) em São Januário com uma absurda acusação de racismo direcionada a torcida do Vasco vinda de alguns profissionais da A. A. Ponte Preta. Algo sem fundamento algum e que se baseou equivocadamente num canto criado pela torcida do Vasco utilizado para homenagear o volante Yuri Lara, algo já feito, por exemplo, por outras torcidas e em outras praças esportivas", informou o clube carioca.