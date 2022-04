Raniel garantiu a vitória do Vasco sobre a Ponte Preta na Série B - Daniel RAMALHO/Vasco

Publicado 28/04/2022 16:32

Quando chegou ao Vasco, Raniel avisou que encarava como um recomeço na carreira após uma série de problemas físicos e pessoais que atrapalharam seu desempenho nos últimos anos. Com direito a pagamento em dinheiro aos companheiros por cada assistência, o atacante voltou a balançar redes e, ao garantir a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta pela Série B, em São Januário, igualou o seu melhor desempenho de gols em uma temporada.

Artilheiro do Vasco com nove gols em 18 jogos em 2022, Raniel repete o que fez pelo Cruzeiro em 2018, sua melhor temporada na carreira. Com a diferença de que disputou 55 partidas.

"Venho trabalhando muito desde o início do ano, tenho me dedicado ao máximo, então sabia que isso ia acontecer. Não é uma surpresa para mim. É fruto do meu trabalho. Estou muito feliz no Vasco e sou grato ao clube por ter apostado em mim no pior momento da minha carreira", afirmou.



Emprestado pelo Santos e destaque do Vasco na temporada, mesmo no pior momento do time, Raniel assumiu a artilharia da Série B ao lado de Diego Souza (Grêmio) e Matheus Bianchi (Chapecoense), todos com três gols em quatro rodadas. E espera seguir nesse briga, apesar de o objetivo principal ser o retorno do clube à Série A.



"Minha intenção desde que cheguei ao Vasco é brigar pela artilharia de todos os campeonatos. Comecei com três gols, é uma boa média, mas sei que se trata de uma competição difícil. Vão ter jogos que não vou marcar. O importante é o Vasco vencer, independentemente de quem faça o gol. Essa minha artilharia é fruto também da ajuda dos meus companheiros. Não teria feito os gols sem eles", completou.