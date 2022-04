Sócios e executivos da 777 Partners conheceram o CT dos profissionais do Vasco em março - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 29/04/2022 15:28

O Vasco terá neste sábado (30) um dia importante na sua história, com a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a votação sobre a inclusão ou não da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no estatuto do clube. A aprovação da mudança é necessária para que ocorra a venda de 70% das ações do futebol para a 777 Partners, que promete R$ 700 milhões nos próximos anos.

De acordo com o edital de convocação, 5.889 sócios do Vasco estão aptos a participar da AGE deste sábado. A votação ocorrerá em formato híbrido, das 10h às 22h. Para quem for votar presencialmente, haverá três urnas, sendo uma delas em local especial para pessoas com dificuldades de locomoção, na Sede do Calabouço. Os sócios precisarão levar documento com foto e o clube informou que não será permitida a permanência no local após o voto.



Já quem optar pela modalidade online receberá link e senha a partir das 6h do sábado, mas só poderá votar depois das 10h, de onde estiver. A Tafner é a empresa responsável pelo sistema de votação, enquanto a The Perfect Link cuidará da auditoria.



Caso aprovada a mudança no estatuto, o Vasco ainda passará por mais dois ritos antes da venda da SAF para a 777 Partners: nova votação no Conselho Deliberativo e outra AGE, desta vez para aprovarem a proposta do grupo americano, que tem participação no Genoa (ITA) e Sevilla (ESP), e já investiu R$ 70 milhões no Vasco, inicialmente como empréstimo, para pagamentos de dívidas e outros investimentos, como a compra de Carlos Palacios.

Membros da 777 Partners já têm acompanhado mais de perto o departamento de futebol e participam de decisões. Eles também têm ajudado a diretoria na captação de talentos.