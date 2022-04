Vasco da Gama - Daniel RAMALHO/CRVG

Vasco da GamaDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 29/04/2022 19:00

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) acatou a solicitação feita por um sócio do Vasco da Gama, e suspendeu a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que seria realizada no próximo sábado (30), que votará a inclusão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no estatuto do clube.

A ação foi movida pelo sócio Yuri Menêses Nascimento Gomes, que alega irregularidades na ata da última reunião do Conselho Deliberativo. Na ocasião, os conselheiros aprovaram diversas mudanças no estatuto do Cruzmaltino.

O Vasco da Gama, no entanto, disse que não foi notificado de nenhuma decisão do Tribunal de Justiça. Considerando este movimento de Yuri Menêses, o Vasco chega a cinco ações ajuizadas nos últimos dias com o objetivo de cancelar ou suspender os efeitos da Assembleia deste sábado.

Entre as irregularidades apontadas por Yuri, estão: