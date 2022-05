Jorge Salgado - Daniel Carvalho / Vasco

Publicado 01/05/2022 17:21

Rio - O trabalho de Zé Ricardo no Vasco está longe de ser unanimidade, mas encontra no presidente Jorge Salgado um dos seus maiores defensores. Em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos", o dirigente afirmou que o futuro do treinador no Cruzmaltino depende do seu aproveitamento.

"O futuro dele com ou sem a SAF depende dos resultados. Para mim, o Zé Ricardo merece confiança, fico impressionado com a ansiedade. Entendo o torcedor, por conta das coisas que aconteceram com o clube nos últimos anos. Mas eu não posso trabalhar dessa maneira, se não eu vou ter 20 técnicos durante o ano", disse.

Na opinião do presidente, Zé Ricardo vem evoluindo no Cruzmaltino. Apesar da equipe carioca não ter embalado na temporada, o técnico acredita que o rendimento do grupo vem sendo superior.

"A gente percebe uma evolução no trabalho do Zé Ricardo. Ainda não é o que podemos render, mas é possível ver uma melhora. O campeonato é muito difícil e equilibrado. Série B é uma competição muito delicada, são fatores bem diferentes dos da Série A", afirmou.