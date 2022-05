Vasco ficou no empate com a Tombense - Daniel RAMALHO/CRVG

Vasco ficou no empate com a TombenseDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 01/05/2022 19:59 | Atualizado 01/05/2022 20:23

Minas Gerais - Após conseguir a sua primeira vitória na Série B na última rodada, o Vasco voltou a campo neste domingo pela competição contra a Tombense. Em Minas Gerais, a equipe comandada por Zé Ricardo ficou no empate por 1 a 1. O Cruzmaltino saiu atrás do marcador, mas conseguiu buscar o empate no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe carioca alcançou os sete pontos na competição, os mineiros tem cinco pontos. Na próxima rodada, o Vasco voltará a jogar em São Januário. O Cruzmaltino recebe o CSA, de Alagoas, no sábado que vem. Já o Tombense viaja para encarar o Sport no Recife.

A partida começou com grande pressão dos donos da casa. Com apenas cinco minutos, a Tombense abriu o placar. Igor Henrique recebeu de Jean Lucas e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Thiago Rodrigues. Os mineiros podiam ter ampliado logo depois, aos 11 minutos, mas a arbitragem ignorou penalidade em cima do mesmo Igor Henrique.

Aos poucos, o Vasco foi se soltando e aos 22 minutos criou boa oportunidade. Nenê em cobrança de falta fez a bola explodir no travessão dos donos da casa. No entanto, a Tombense ainda era superior e chegou a balançar as redes novamente na primeira etapa. Aos 39 minutos, Thiago Rodrigues falhou após cruzamento e Mingotti apareceu para marcar. Porém, o VAR indicou impedimento e a arbitragem confirmou.

Atrás do placar, o Cruzmaltino voltou com uma postura mais ofensiva para o segundo tempo. Aos 10 minutos, após cobrança de escanteio de Nenê, Raniel apareceu para cabecear, a bola desviou em Roger Carvalho e matou qualquer chance de reação do goleiro do Tombense, Felipe Garcia.

Com o empate, a Tombense voltou a pressionar e por pouco não voltou a ficar na frente do placar no lance seguinte. Aos 12 minutos, Joseph cabeceou na trave, após cobrança de escanteio e assustou os vascaínos. Porém, o Vasco também almejava a virada. Nenê e Raniel tiveram boas chances, mas acabaram finalizando para boas defesas do goleiro Felipe Garcia.

Os minutos finais foram de equilíbrio com uma leve vantagem para o Vasco. Porém, nenhuma das equipes conseguiu fazer o segundo gol que daria a vitória. Com o resultado, as duas equipes perderam a chance de se aproximar das primeiras colocações da Série B.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 1 VASCO



Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

Arbitragem: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Cartões Amarelos: Jordan, Zé Ricardo e Keké (Tombense); Gabriel Dias e Nenê (Vasco)

Cartões Vermelhos: -

Público/Renda: Não divulgados

Gols: Igor Henrique, aos 5 minutos do primeiro tempo; Roger Carvalho (contra), aos 9 do segundo



TOMBENSE: Felipe Garcia; David (Diego Ferreira), Jordan, Roger Carvalho e Manoel; Joseph, Zé Ricardo (Gustavo Cazonatti), Igor Henrique (Everton Galdino), Keké (Ítalo Henrique) e Jean Lucas (Reginaldo); Vinicius Mingotti. Técnico: Hemerson Maria.



VASCO: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Riquelme (Edimar); Yuri Lara, Andrey dos Santos e Nenê (Bruno Nazário); Gabriel Pec (Palacios), Raniel (Getúlio) e Figueiredo (Lucas Oliveira). Técnico: Zé Ricardo.