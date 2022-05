Casimiro Miguel, streamer e jornalista - Reprodução

Publicado 02/05/2022 14:35

Depois de mais um empate do Vasco na Série B, o streamer Casimiro Miguel se mostrou preocupado com o clube. Segundo ele, o atual elenco cruz-maltino não tem as condições necessárias para brigar pelo acesso à primeira divisão.



"Essa é a quinta rodada que eu estou falando, tá? Esse time do Vasco não sobe nem fodendo! Esse time é uma merda colossal! Se esse Vasco não arrumar 32 pontos ainda no primeiro turno e, os ricos não botarem dinheiro no meio do ano, o Vasco não sobe", afirmou Cazé, lembrando também de uma possível ajuda financeira por parte da 777 Partners.



Completando a sua fala, Cazé comentou sobre a necessidade da troca no comando no time da Colina, indicando a saída de técnico Zé Ricardo.



"Zé Ricardo tem que sair do Vasco. Só que não existe nenhum técnico com problema mental, ou pagando promessa, que venha para o Vasco."



Com último resultado, o time do técnico Zé Ricardo segue sem conseguir emplacar na competição nacional e perdeu a chance de entrar no G4 do campeonato. O Cruz-maltino é o oitavo colocado com sete pontos.