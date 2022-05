Nenê defendeu Zé Ricardo das críticas no Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Nenê defendeu Zé Ricardo das críticas no VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 04/05/2022 17:20

Recuperado de dores na coxa direita, Nenê não deve ser problema para o Vasco contra o CSA no sábado. Mais experiente do elenco, o apoiador inclusive surpreendeu ao dar coletiva nesta quarta-feira - Quintero era o escalado para falar - e tratou de tentar tirar a pressão da torcida sobre Zé Ricardo.

Ao defender o criticado treinador, o meia de 40 anos, que na estreia na série B se irritou com a substituição e depois pediu desculpas publicamente, representou o grupo de jogadores do Vasco para chamar a responsabilidade pelo empate com a Tombense, o quarto em cinco rodadas na Série B.



"Entendo a torcida, a frustração. Mas no jogo contra a Tombense, por exemplo, acabamos nos empolgando e nos desorganizando. Não é culpa do treinador, que montou uma estratégia. É culpa nossa", afirmou.



Acostumado a ser cobrado e com vivência no futebol, Nenê ainda admitiu que o passado recente do clube, que não conseguiu o acesso à Primeira Divisão em 2021, tem influência dentro do elenco vascaíno, que mesmo muito alterado em relação à campanha passada, sofre com a pressão pelos resultados.



"Existe toda essa pressão que vem do ano passado. Sinto que às vezes, mentalmente, o time peca por isso, misturando pressão e entendimento do jogo. Isso afeta. Não culpo o torcedor, que está sofrendo há muitos anos e sofreu muito no ano passado. Estão falando que não entramos no G-4 há 40 rodadas. Como, se o campeonato que começou neste ano tem cinco rodadas? O que aconteceu no ano passado acabou", disse Nenê, que também comentou sobre sua questão física.



"Foi mais uma fadiga muscular por causa dos jogos, viagens e campos. Acabei forçando mais, fiquei dois dias tratando e espero não ter nenhum problema para o jogo".



Nenê precisou ser substituído na partida contra a Tombense, no último domingo, após sentir um desconforto na coxa direita. Entretanto, o exame não constatou lesão e ele foi liberado para voltar aos treinos.