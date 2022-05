Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de Nenê - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Rio - O processo de transformação do futebol do Vasco em SAF está na reta final. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", a proposta final da 777 Partners ao clube carioca deverá ser feita no próximo dia 21. Além disso, os executivos do grupo norte-americano virão novamente ao Rio de Janeiro para sacramentar os detalhes.

O Cruzmaltino aprovou recentemente em assembleia geral a transformação do futebol do Vasco em SAF. A expectativa neste momento é pela finalização dos negócios com o grupo. A proposta vai ter que ser avaliada pelo Conselho Deliberativo e depois pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE).



O clube carioca deverá acertar a venda de 70% da SAF para a 777 Partners. Nos bastidores, o acordo é visto com muito otimismo. A tendência é que a proposta final do grupo norte-americano seja aceita com tranquilidade na Assembleia Geral Extraordinária.

Na próxima semana, alguns investidores do grupo norte-americano vão estar novamente no Brasil para acordos finais, tirar dúvidas dos sócios do Vasco e reuniões com esses conselhos. Inicialmente, o Cruzmaltino irá receber um aporte financeiro de R$ 700 milhões.