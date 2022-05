Roberto Dinamite recebeu homenagem em noite histórica em São Januário - Daniel Ramalho / Vasco

Roberto Dinamite recebeu homenagem em noite histórica em São JanuárioDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 04/05/2022 19:15

Rio - Homenageado recentemente pelo Vasco com uma estátua em São Januário, Roberto Dinamite falou sobre o sentimento de ter sido eternizado pelo clube. Em entrevista ao "GE", o ex-atacante elegeu outros jogadores que também mereciam a homenagem.

"Muitos jogadores também mereciam estar dentro desse processo. Jogadores de outras gerações, como Barbosa e Ademir Menezes. Dessa geração mais recente, um jogador que tem a cara do Vasco é o Edmundo. Eu gosto dele. Tanta gente poderia ser homenageada junto comigo que se ficar falando nomes posso ser injusto", afirmou.

A estátua de Roberto Dinamite foi inaugurada na última semana, com uma noite repleta de homenagens. O evento contou inclusive com a presença de Junior e Zico, ídolos do Flamengo e adversários de Dinamite nos anos 80.