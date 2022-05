Cuca - BRUNO CANTINI/Atlético-MG

Publicado 06/05/2022 16:06

Rio - Com o processo de SAF perto de ser concluído, a 777 Partners irá assumir o controle do futebol do Vasco. E embora isso só deva acontecer em alguns meses, o grupo norte-americana já estaria mapeando possíveis treinadores para a vaga de Zé Ricardo no comando do Cruzmaltino. As informações são do portal "Vascaino.net".

De acordo com o site, a prioridade seria um técnico estrangeiro, porém, nomes importantes do futebol brasileiro não estão descartados. Cuca, que foi campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, e Renato Gaúcho, que já dirigiu o Vasco, e teve seu último trabalho no Flamengo no ano passado, estariam na mira da 777 Partners.

Zé Ricardo vem sendo pressionado no comando do Cruzmaltino após início irregular na Série B. O técnico conta com o apoio do presidente Jorge Salgado e do elenco. No entanto, a 777 Partners tem o costume de mudar os técnicos assim que assume o comando do futebol dos clubes que adquire.