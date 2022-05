Marcelo Mattos - Carlos Gregório Jr. / Vasco

Publicado 06/05/2022 11:30

Rio - O ex-jogador Marcelo Mattos ganhou novos argumentos em sua ação que move contra o Vasco após a realização de uma perícia judicial. O ex-volante, que defendeu o clube entre 2016 e 2019, alega que erros médicos durante o tratamento de uma lesão no joelho abreviaram sua carreira. Foram cinco cirurgias no período. A ação corre na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro.

O ex-jogador do Corinthians e do Botafogo pede R$ 8 milhões do Vasco. Mattos entrou com a reclamatória em 10 de março de 2021, o Cruzmaltino apresentou defesa, e a juíza Cristina Almeida de Oliveira solicitou um laudo pericial. Com a conclusão do documento, anexado ao processo na última terça, uma nova audiência será marcada e posteriormente haverá uma sentença.



O laudo atesta que o Vasco negligenciou o tratamento de Marcelo Mattos. O jogador foi operado precocemente, somente dois dias após a lesão, sentiu muitas dores no pós-operatório e retornou aos treinos em quatro meses. O prazo mínimo seria de seis meses. Essas decisões teriam desencadeado outras lesões que causaram redução de mobilidade no joelho do volante. Além disso, esse quadro pode ter desenvolvido depressão, vitiligo e artofibrose, sequelas alegadas por Marcelo Mattos. O documento foi assinado pelo perito Paulo César Weiss Campos.

Em contato com o portal, Marcelo Mattos afirmou que ficou revoltado com o fato de a cirurgia ter ocorrido dois dias após a lesão, algo que ele não havia percebido. O ex-volante desabafou e revelou que também pretende tomar medidas judicias contra os médicos responsáveis, e não apenas contra o clube.



"O laudo trouxe uma novidade, algo que eu não tinha me atentado. Ele apontou que a cirurgia foi realizada dois dias após a lesão. Não época eu não me liguei. Agora as coisas estão batendo. Tinha que desinchar o joelho antes da operação. Três dias depois da cirurgia fui parar no hospital. Eu não conseguia ficar em pé, minha perna latejada, sentia um líquido e fui para o hospital. Estou revoltado. Achava que tinham errado o prazo da volta. Mas isso não tem condições. É claro que os médicos sabiam. Fiz cinco cirurgias, peguei uma bactéria no joelho, corri risco de vida, uma cirurgia dessas poderia ter desandado. Foi uma irresponsabilidade muito grande o que fizeram comigo. A Justiça está sendo feita. Estou mais aliviado", disse.



Além de danos morais, Marcelo Mattos cobra mais de R$ 1 milhão em salários atrasados, três anos sem receber 13º e férias, além do não depósito do FGTS. Ele afirma que o Vasco reduziu seu salário pela metade em sua última renovação. O ex-volante chegou ao Vasco em 2016 e, no mesmo ano, sofreu uma grave lesão no joelho, durante um treino em São Januário. No processo, ele alega que Jorge Henrique, ex-atacante do clube, "lhe desferiu um chute no joelho direito, de forma proposital".



Marcelo Mattos rompeu o ligamento cruzado anterior, passou por cinco cirurgias e ficou quase três anos sem entrar em campo. Nesse período, teve o contrato renovado duas vezes. Quando retornou aos gramados, fez apenas um jogo antes do fim do seu vínculo, em 2019. Após deixar o clube carioca, o ex-jogador teve passagens curtas e sem sucesso por Santa Cruz, Dom Bosco (MT) e Bangu, mas praticamente não entrou em campo.