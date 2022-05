Gabriel Dias - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 11/05/2022 16:18

Rio - Apesar de a Série B ainda estar no início, o Vasco encara todos os jogos como decisivos para conseguir voltar à Série A. Em entrevista nesta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o lateral Gabriel Dias destacou a importância do duelo contra o Bahia, no próximo domingo, em São Januário.

"Vai ser um jogo difícil, o Bahia é o atual líder, tem um bom treinador. Mas fico feliz com a torcida. Soube até que derrubaram o site na busca por ingressos. Espero que possam lotar o estádio e nos apoiem mais uma vez. Mas será um jogo fácil. O Bahia está há um tempo jogando junto, tem um padrão. Mas dentro de casa somos fortes com o nosso torcedor. Vamos trabalhar durante a semana, montar uma estratégia para que a gente possa vencer o jogo. É o famoso jogo de seis pontos. O Bahia é um concorrente direto. Acredito que será um bom jogo", disse Gabriel.

"Acho que estávamos ansiosos para entrar no G-4. Mas temos que ter calma. Claro que queremos estar no G-4. Mas esse é um jogo diferente, a torcida vai nos empurrar, mas precisamos ter calma em determinados momentos. Não podemos fazer de qualquer maneira", completou.

Recém-chegado ao Vasco, Gabriel também destacou como tem sido sua adaptação ao clube carioca.

"Em um mês no clube, posso falar que o Vasco é gigante. É impressionante a festa que a torcida faz em casa. Sabemos que tem a pressão, que é normal em um clube gigante. Mas isso é natural em qualquer clube grande. O importante é que nós que estamos aqui temos a oportunidade de colocar o Vasco na Série A", disse.