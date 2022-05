Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - O Vasco da Gama segue sua preparação para o duelo contra o Bahia, no próximo domingo (15), em São Januário. O técnico Zé Ricardo terá dois reforços de peso para a partida. Trata-se do atacante Erick e do meio-campista Vitinho, que foram liberados pelo Departamento Médico do clube e estarão a disposição do treinador para o confronto.

Enquanto conta com a volta da dupla, Zé Ricardo ainda terá que aguardar para utilizar os demais jogadores que ainda estão no DM, como Ulisses, Sarrafiore e Juninho.

O Diretor médico e coordenador do Departamento de Saúde e Performance (DESP) do Vasco da Gama, Gustavo Caldeira falou sobre a situação dos atletas e do Departamento Médico do Cruzmaltino:

"Tivemos quatro lesões musculares em cinco meses. Juninho, Erick, Vitinho e Getúlio. O que mais chama atenção é a velocidade que os atletas ficaram à disposição do treinador. O Juninho, por exemplo, teve uma lesão no músculo posterior da coxa, em 22 de abril, ficou afastado por 14 dias e já voltou. O Erick teve uma lesão no adutor da coxa, ficou 11 dias e já está à disposição. O Vitinho teve uma lesão grave, cuja literatura dá uma previsão de recuperação de três a cinco meses. Ele ficou dois meses parado. O Getúlio só ficou 17 dias fora", disse.

Como dito anteriormente, Vasco da Gama e Bahia se enfrentarão no próximo domingo (15), às 16h (horário de Brasília), em São Januário. O confronto será válido pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Cruzmaltino está na quinta colocação, com 10 pontos. O Tricolor de Aço é o líder da competição, com 13 pontos.