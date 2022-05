Próxima do Vasco, 777 Partners compra clube francês - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - A 777 Partners, que deseja gerir a SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Vasco, adquiriu mais um clube para a sua lista de investimentos, que já conta com o Genoa, da Itália, e o Standard Liège, da Bélgica. Dessa vez, a empresa americana comprou 100% das ações do Red Star FC, da França, que disputa a terceira divisão.

O Red Star FC é um clube tradicional francês, tem 125 anos e foi fundado por Jules Rimet, antigo presidente da Fifa e que por longos anos deu nome ao troféu da Copa do Mundo. O sócio da 777 Partners, Josh Wander, celebrou a nova aquisição.

"Viemos ao Red Star FC por tudo que este histórico clube de futebol francês representou por 125 anos. Respeitamos totalmente o DNA do clube e nossa ambição é, principalmente, ampliar seus horizontes, mantendo o que torna o Red Star FC único. Queremos continuar a desenvolver o centro de formação de Marville para oferecer ao clube o melhor ambiente possível aos jovens e à equipe principal", afirmou Josh Wander ao site oficial do Red Star FC.

"O objetivo a curto prazo é subir para a Ligue 2 [Segunda Divisão] para que o Red Star FC possa reencontrar seu centro de treinamento e possa, finalmente, reter os fantásticos talentos da região de Paris, que estarão no centro do projeto esportivo do clube", completou.