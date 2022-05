Torcedores do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 12/05/2022 11:57

Rio - A partida entre Vasco e Bahia no próximo domingo pela Série B irá contar com casa cheia. Os torcedores do clube carioca esgotaram os ingressos para a arquibancada de São Januário para o confronto. O jogo será realizado, às 16 horas, e mexe com o alto da tabela da competição.

Atualmente, o Vasco está com 10 pontos, na quinta colocação, e é o único invicto do torneio. O Bahia lidera com 13 pontos. Um resultado positivo poderá colocar o clube de São Januário no G-4 da competição. Além do Tricolor de Salvador, o Grêmio, o Sport e o Cruzeiro estão à frente da equipe carioca.

Atuando em São Januário pela competição, o Vasco tem duas vitórias e um empate. Em sua campanha dentro de casa, o Cruzmaltino estreou com uma igualdade contra o Vila Nova, passou pela Ponte Preta e derrotou o CSA na última rodada.