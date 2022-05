Torcida do Vasco deverá lotar São Januário para o duelo contra o Bahia - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 12/05/2022 16:50

Rio - O duelo entre Vasco da Gama e Bahia terá casa cheia! A torcida do Cruzmaltino esgotou, nesta quinta-feira (12), toda sua carga de ingressos para o duelo contra o Tricolor de Aço, em partida que será realizada em São Januário.

Cerca de 22 mil ingressos estavam a venda para o confronto, e foram esgotados em pouco mais de 24 horas após a abertura das vendas. O Cruzmaltino informou ainda que, os únicos 630 ingressos restantes pertencem aos torcedores do Bahia.

Os preços das entradas variavam entre R$ 60 e R$ 100, porém os Sócios Gigante tiveram desconto de acordo com o plano que cada torcedor possui.

Como dito anteriormente, Vasco e Bahia se enfrentarão no próximo domingo (15), às 16h (horário de Brasília), em São Januário, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Cruzmaltino está na quinta colocação, com 10 pontos. Já o Tricolor de Aço é o líder da competição, com 13 pntos.