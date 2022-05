Partida entre Vasco da Gama e Bahia, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem expectativa de casa cheia. - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 12/05/2022 16:06

O duelo do Vasco contra o líder da Série B, Bahia, promete ter casa cheia. Com isso, São Januário estará lotado, no próximo domingo, às 16h. Até o momento, 19 mil ingressos foram emitidos com os setores: arquibancada e vip já esgotados. Restam apenas ingressos para o setor social do estádio.



Vale lembrar que o clube carioca abriu as vendas na última quarta-feira, às 10h, a princípio de maneira online. Com a abertura das vendas nos pontos físicos, a torcida do Vasco voltou a mostrar força e promete lotar a Colina Histórica mais uma vez.

Os preços dos bilhetes variam entre R$ 60 e R$ 100, porém os Sócios Gigante têm desconto de acordo com o plano que cada torcedor possui. No último sábado, diante do CSA, mais de 16 mil torcedores assistiram à segunda vitória dos cariocas na competição nacional.

Com dez pontos, o Vasco ocupa a quinta colocação e caso vença o líder Bahia, no domingo, pode entrar no G4 pela primeira vez nesta edição da Série B.

Depois de medir forças com o líder, o Cruz-Maltino terá pela frente o duelo contra o Guarani, que foi transferido para Manaus, na Arena Amazonas, e será realizado na quinta, dia 19, às 19h, com mando de campo do Bugre.