Publicado 12/05/2022 14:19

Rio - O Vasco terá casa cheia para a partida contra o Bahia, no próximo domingo, às 16h, em São Januário. Em entrevista nesta quinta-feira, o técnico Zé Ricardo disse entender a insatisfação dos cruzmaltinos com a campanha do time, mas ressaltou a importância do apoio vindo das aarquibancadas.

"A gente entende essas emoções todas do torcedor e por parte da imprensa. Queremos melhorar, evoluir e trazer realmente alegria a todos nós vascaínos. Entendo a insatisfação, mas também queremos melhorar em relação à performance. Importante dizer que a torcida está no direito de cobrar, mas fica claro que, quando está ao nosso lado, e ela tem ficado muito do nosso lado, São Januário vira um caldeirão para o nosso adversário", disse Zé.

"Existem equipes bem montadas, com estratégias de jogo, treinadores experientes. Às vezes dão a bola para a gente e tentam passar o tempo para que toda pressão se reverta contra nós. Temos que ter resiliência e perseverança, nosso grupo está começando a entender isso. No último jogo deu para ver isso. Nós não queremos que toda força de São Januário lotado seja uma arma para o adversário, temos que estar conscientes. Estamos traçando uma estratégia para esse jogo", completou.

Zé também foi questionado sobre sua permanência quando a 777 Partners assumir a SAF.

"Eu queria dar uma resposta mais complexa sobre tudo isso, mas não consigo fazer esse exame de futurologia. Temos muita coisa para pensar, nos preocupar. Todos nós sabemos aqui, a gente vive com muita intensidade o dia a dia e preocupados com a sequência da competição, logística. Em qualquer lugar, quando existe um dono novo, são as regras daquela pessoa, daquele grupo. Tivemos aquele contato, eles conheceram o CT, todo mundo aqui. Em um jogo funcionário da 777 esteve aqui mandou mensagem parabenizando pela vitória, eu também retribui parabenizando sobre a virada sensacional do Genoa sobre a Juventus. Mas não sei dizer o que pode ser feito", declarou.