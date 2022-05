Parceria entre Vasco e Hebron terá duração de um ano - Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 13/05/2022 18:31

O Vasco acertou com um novo patrocinador para a temporada e anunciou contrato de um ano com a Hebron. A empresa do setor farmacêutico ocupará o espaço da omoplata na camisa do time profissional.



A estreia do novo parceiro do Cruz-Maltino será neste domingo, contra o Bahia em São Januário, pela Série B.

"O Gigante da Colina detém uma das maiores torcidas no Brasil, dono de grandes títulos, é um clube mundialmente famoso. Associar nossa marca a um clube forte e aguerrido no futebol brasileiro é algo incomparável", afirmou o presidente e CEO da Hebron, Josimar Henrique Júnior em nota oficial.



"Importante ressaltar que a história do nosso clube e a força da nossa torcida foram fundamentais para que esse patrocínio pudesse se concretizar. Dou as boas-vindas à Hebron e que essa parceria possa durar muitos anos", disse o presidente do Vasco, Jorge Salgado.