Publicado 14/05/2022 13:00 | Atualizado 14/05/2022 13:04

Rio - O atacante Palacios pode não ser mais dúvida para o jogo do Vasco contra o Bahia neste domingo (15), às 16h, em São Januário, pela Série B do Brasileirão. De acordo com informação apurada pelo jornalista Lucas Pedrosa, após um grande esforço do Departamento Médico para deixá-lo a disposição da comissão técnica, o jogador treinou normalmente neste sábado.

Carlos Palacios Daniel Ramalho / Vasco

O jogador chileno sofreu um trauma no joelho esquerdo que evoluiu com bastante dor após o treino da última quarta-feira (11), passou por exames que descartaram lesão grave, mas mesmo assim não participou do treino de quinta-feira. Por esse motivo, a presença dele no próximo jogo podia ser considerada incerta.

Ainda em processo de recondicionamento, Palacios ainda não entrou como titular no time do Vasco. Durante os três jogos que atuou, contra Ponte Preta, Tombense e CSA, ele entrou no segundo tempo. Porém, o próprio atacante já afirmou que não tem pressa em assumir a titularidade na equipe.