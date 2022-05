Gramado de São Januário é tomado por granizo - Foto: Reprodução/Twitter

Gramado de São Januário é tomado por granizoFoto: Reprodução/Twitter

Publicado 16/05/2022 20:46 | Atualizado 16/05/2022 20:48

Rio - O gramado de São Januário foi tomado por granizo após forte chuva no Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (16). A previsão já indicava chuvas desde o último domingo. No entanto, a situação se estabilizou antes da partida do Vasco contra o Bahia, que terminou com a vitória do Cruz-Maltino por 1 a 0, pela sétima rodada da Série B.

De acordo com o portal "GE", a chuva de granizo interrompeu o treino do time feminino do Vasco. Após a queda, as jogadoras tiveram que deixar o gramado de São Januário rapidamente.

Na próxima quinta-feira (19), o Vasco enfrenta o Guarani, na Arena da Amazônia, pela oitava rodada do Brasileirão da Série B. O mando é da equipe de Campinas (SP), que aceitou a oferta para mudar o jogo para a capital amazonense.