Gabriel Dias sentiu dores no joelho direito e foi substituído na vitória do Vasco sobre o Bahia - Daniel RAMALHO/CRVG

Gabriel Dias sentiu dores no joelho direito e foi substituído na vitória do Vasco sobre o BahiaDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 16/05/2022 15:07

O técnico Zé Ricardo pode ter até três desfalques para o duelo do Vasco contra o Guarani, quinta-feira às 21h, em Manaus, pela Série B. Além de Nenê e Yuri Lara, que receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos, Gabriel Dias será reavaliado na reapresentação do elenco, nesta terça, para saber se terá condições de jogo.



O lateral sentiu dores no joelho direito no início do segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Bahia e precisou ser substituído. Nesta segunda, o diretor médico do Vasco, Gustavo Caldeira, atualizou que Gabriel Dias melhorou das dores, mas continuará com o tratamento.



"Ele saiu com dor no joelho compatível a tendinite patelar, mas o que era dor de forte intensidade, hoje (16) se apresentou mais branda, com melhora evolutiva. Ele segue em tratamento até amanhã (17), quando o time se apresenta para treinar", afirmou o médico.



Caso Gabriel Dias não esteja em condições físicas, a tendência é de que Weverton seja o titular da lateral direita.