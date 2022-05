Zé Ricardo - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 16/05/2022 09:00

Rio - Com casa cheia, o Vasco derrotou o Bahia e dormiu no G-4 da Série B. O resultado importantíssimo e a festa dos torcedores em São Januário foram exaltados pelo técnico Zé Ricardo. Vestindo uma camisa em homenagem ao Pai Santana, figura emblemática da história do Cruzmaltino, o comandante afirmou que o duelo contra o Tricolor Baiano foi o mais marcante da atual temporada.

"O fato de eu estar com essa camisa é para agradecer a torcida que fez uma festa linda, apoiou o tempo todo, vibrou, entendeu que a gente enfrentava uma grande equipe, jogo nervoso. Certamente, o apoio deles deu tranquilidade para sair com os três pontos. Dos jogos que tive aqui este ano, sem dúvida nenhuma foi o jogo mais emocionante. Essa interação dos meninos, principalmente os que tem sangue vascaíno, eles se identificam muito, às vezes a gente precisa controlar essa ansiedade", afirmou.

Autor do gol único da partida, o jovem Figueiredo recebeu elogios do comandante. Zé Ricardo afirmou que o atacante estava ansioso para desencantar pelo time de cima, afinal, na base sempre foi um dos artilheiros do Vasco.

"O Figueiredo é um atleta que acostumou na base a fazer muitos gols, vinha se cobrando por não ter feito ainda no profissional. O papel de profissionais que trabalham em volta é passar tranquilidade, dizer que ia sair no momento certo. Eu sempre dei essa colocação. Ele foi feliz, conseguiu fazer o primeiro gol no profissional. Certamente, vai ser inesquecível, principalmente porque dá a vitória para a gente", disse.