Thiago Rodrigues foi contratado pelo Vasco no início da temporada e já é um dos destaques da equipe comandada por Zé Ricardo - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 17/05/2022 15:30

Rio - Invicto na Série B e vindo de boa vitória contra o Bahia, por 1 a 0, o Vasco chega motivado para a sequência na competição e vai ajustando os últimos detalhes para o compromisso da próxima quinta-feira (19), contra o Guarani, em Manaus.

Um dos destaques deste começo de temporada, o goleiro Thiago Rodrigues revelou sua expectativa para o duelo com o Bugre na Arena da Amazônia, valorizou o ingresso no G-4 da Série B e destacou a força da torcida vascaína nos primeiros jogos da temporada nacional.

"Nossa expectativa é muito grande. Estamos confiantes e animados, ainda com a memória do nosso último jogo e de tudo que vivemos com a nossa torcida em São Januário. Sabemos que temos pela frente um jogo difícil diante do Guarani. Respeitamos o nosso adversário mas sabemos das nossas condições para a partida e para a competição. Nosso foco é vencer e consolidar cada vez mais essa nossa fase dentro do G4", iniciou.

"O Vasco está em todos os lugares. É incrível o que a nossa torcida faz, a forma como eles vivem o clube e como nos apoiam. Não me surpreende saber que em Manaus teremos um encontro especial com os nossos torcedores, é a força desse clube. Estamos ansiosos para essa recepção em Manaus. Reforço que será importante ter nossa torcida dentro da arena para sairmos com a vitória", finalizou.

Ainda sem perder no torneio sob o comando de Zé Ricardo, o Gigante da Colina retornou ao G-4 da Série B após 45 rodadas - contando as últimas duas vezes que disputou, em 2016 e 2021. A equipe irá até Manaus para enfrentar o Guarani, na Arena da Amazônia, às 21h30 da próxima quinta-feira.