O zagueiro Leandro Castan - Rafael Ribeiro/Vasco

O zagueiro Leandro CastanRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/05/2022 12:30

Rio - O zagueiro Leandro Castan, que defendeu o Vasco, e atualmente joga no Guarani participou do programa "Arena SBT", na última segunda-feira. Questionado sobre a polêmica declaração que deu a respeito da camisa em homenagem ao movimento LGBTQIA+ que o Cruzmaltino utilizou no ano passado, o defensor admitiu que o seu posicionamento mudou a sua relação com os torcedores.

"Com o elenco não teve problema nenhum, mas acho que a declaração mudou a minha relação com a torcida. Depois daquilo não foi mais a mesma", disse o zagueiro.

Castan reiterou o seu posicionamento e negou ser homofóbico. O zagueiro explicou que a sua postagem se deu após a autorização do próprio clube.

"O Vasco fez a camisa e eu perguntei: posso me posicionar. Porque para mim o Arco-Íris tem um significado diferente daquele. O Clube disse: "Sim, o Vasco é o clube de todos". Eu me posicionei e beleza. Não sou homofóbico, muito pelo contrário, mas tenho uma opinião específica sobre aquele símbolo, que é diferente", disse.

No ano passado, o Vasco fez uma camisa em homenagem à luta contra a homofobia e estampou o Arco-Íris em sua vestimenta, porque o símbolo é utilizado pelo movimento LGBTQIA+. Castan utilizou suas redes sociais para postar um versículo bíblico do livro de Gênesis, em que após o grande dilúvio, Deus faz uma aliança com os homens, através de Noé, representada pela criação do Arco-Íris.