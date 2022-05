Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - O Vasco divulgou, na tarde desta terça-feira, a lista de relacionados para a partida contra o Guarani, na quinta-feira, na Arena Amazônia, em Manaus. A boa notícia para o técnico Zé Ricardo é a presença do lateral Gabriel Dias, que deixou o campo na partida contra o Bahia com dores no joelho direito.

Na última segunda-feira, um dia após o duelo contra os baianos, Gabriel se reapresentou ainda com dores no joelho. No entanto, o jogador teve sucesso no tratamento e ficará à disposição para o duelo contra o time campineiro.

Os problemas para Zé Ricardo se dão pelas ausências de Nenê e Yuri Lara. A dupla levou terceiro cartão amarelo contra o Bahia e cumprirá suspensão contra o Guarani.