Zé Ricardo - Rafael Ribeiro/Vasco

Zé RicardoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/05/2022 14:40

Rio - O ano de 2021 tem sido conturbado para Zé Ricardo no comando do Vasco. Pressionado pela torcida, o treinador admite que sua equipe está longe de apresentar o futebol ideal, mas destacou a evolução que tem sido apresentada nos últimos jogos.

"Estamos em um processo de evolução e esperamos muito poder evoluir nas próximas partidas e entregar aquilo que o torcedor e nós também queremos. Que é uma partida um pouco mais consistente no setor ofensivo também. A gente sabe que tem muita coisa ainda para evoluir, a margem ainda é grande, muitos atletas chegaram, acho que foram 21 contratações", disse Zé Ricardo ao "GE".

Apesar das duas vitórias seguidas, contra CSA e Bahia, e da vaga no G4 da Série B, Zé Ricardo fez questão de pregar cautela.

"Tem sido nosso mantra, não criar euforia, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa pela frente. As oscilações tendem a acontecer. Importante é pontuarmos no início para não desgarramos do bloco de cima. I importante não é como começa e sim como vai terminar lá em novembro. Sabemos que temos uma equipe competitiva, operária, e é isso que a gente pode garantir que a torcida vai ver em todos os jogos", declarou o treinador.

O treinador cruzmaltino também falou sobre o desafio de levar o Vasco de volta à elite do Brasileirão e destacou sua identificação com o clube.

"Talvez o maior desafio da minha vida, que é levar o Vasco novamente para a Primeira Divisão. Tenho uma relação muito íntima com o clube. O Vasco foi primeiro clube de camisa que eu trabalhei ainda no futebol de salão. Acho que por ter conseguido levar o clube para uma disputa tão importante como foi a Libertadores (em 2018), as portas se abriram e agora confiam a mim essa missão", afirmou.