Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de Nenê - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de NenêRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 18/05/2022 11:15

Rio - O Vasco vive a expectativa de receber a proposta oficial da 777 Partners pra administrar o futebol do clube carioca. O prazo para que a formalização da oferta chegue ao Cruzmaltino é até o próximo sábado. Em entrevista ao canal "Atenção, Vascaínos", o vice-presidente geral, Carlos Osório, negou que a imprensa norte-americana tenha pedido uma extensão do prazo e que vá atrasar a proposta.

"Não há nenhuma informação ainda de que vai haver atraso. São quatro dias. Há uma expectativa já de que o Vasco vá atrasar, já está se sofrendo por antecipação", afirmou o dirigente.

Osório, no entanto, afirmou que algumas situações contratuais podem fazer com que a oferta tenha o atraso de alguns dias. Segundo o dirigente, isso aconteceria por conta de ajustes entre o Vasco e a própria empresa norte-americana.

Depois que receber a proposta da 777 Partners, ela será avaliada pelo Conselho Deliberativo do Vasco e posteriormente por uma Assembleia Geral do clube. A oficialização do acordo entre as partes só deverá valer esportivamente para o mês de julho.