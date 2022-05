Andrey Santos no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Andrey Santos no treino do VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 18/05/2022 18:35

A bonita festa em Manaus da torcida do Vasco, que recepcionou os jogadores no aeroporto na madrugada desta quarta-feira, foi mais uma experiência marcante para o jovem Andrey Santos. Depois de estrear como titular em São Januário nesta Série B, o volante de 18 anos continua o sonho nos profissionais do clube e aposta em mais apoio no duelo de quinta-feira contra o Guarani, na Arena da Amazônia.

"Foi uma linda a recepção. Sabemos da grandeza que é o Vasco, clube gigante. Esperamos que a torcida possa sempre fazer festa, como é sempre em São Januário e como acredito que vai fazer aqui na Arena (da Amazônia). É um incentivo para todos nós estar representando essa camisa. Com a festa da torcida, não tem o que falar, é uma realização de um sonho. Ver a festa da torcida fora de campo é espetacular", disse Andrey.



O jovem volante, que vem ganhando cada vez mais espaço no time de Zé Ricardo, também falou sobre as negociações avançadas para a renovação de contrato, que vai até agosto de 2023.



"Levo isso de forma muito tranquila, será acertado com os meus agentes e a diretoria do Vasco. Tento fazer a minha parte da melhor maneira possível. Eu creio que, em breve, estará tudo resolvido", completou.