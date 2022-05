Jogadores do Vasco foram muito festejados pelos torcedores na chegada a Manaus - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 18/05/2022 12:08

Mesmo de madrugada, centenas de torcedores foram ao aeroporto recepcionar os jogadores no desembarque em Manaus, nesta quarta-feira. Foi apenas um aperitivo do apoio que o Vasco terá na Arena da Amazônia no duelo contra o Guarani, o mandante da partida de quinta às 21h30 em Manaus. Em 'casa', o Gigante da Colina vai em busca da terceira vitória seguida para embalar na competição.

O apoio dos vascaínos ao time não se resumirá apenas ao aeroporto. Depois de três anos, o Vasco retorna a Manaus e, mesmo como visitante, terá a torcida a seu favor na Arena da Amazônia. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, segundo a última parcial divulgada, o que inclusive gerou protesto na CBF de Bahia e Sport, que reclamaram de inversão de mando de campo, o que é proibido pelo regulamento.



Mas para o Gigante da Colina, o importante é seguir com a sinergia com a torcida, que abraçou o time mesmo no momento ruim. Empurrado em São Januário, o time venceu CSA e Bahia (ambos por 1 a 0) e conseguiu finalmente entrar no G-4 da Série B, o que não acontecia há 45 rodadas. Único invicto, o Vasco agora tem mais um jogo com o apoio dos vascaínos para seguir crescendo na competição.



Se, contra o Guarani, conseguir a terceira vitória seguida, não apenas seguirá entre os quatro primeiros como pode subir ainda mais na tabela, compensando o início ruim, com três empates e muita pressão. Com a torcida do lado, o Vasco vive outro momento que espera não desperdiçar, para seguir com o apoio que vem sendo importante nessa recuperação.