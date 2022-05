Felipe Massa, Nenê e Galvão Bueno - Reprodução/Facebook Nenê

Felipe Massa, Nenê e Galvão BuenoReprodução/Facebook Nenê

Publicado 19/05/2022 16:58

Rio - Um dos principais nomes do atual elenco do Vasco da Gama, o meio-campista Nenê comentou, nesta quinta-feira (19), sobre sua relação com dois grandes nomes do esporte brasileiro: Galvão Bueno e Felipe Massa.

Nenê defendeu a camisa do Mônaco entre os anos de 2007 e 2010. Em entrevista ao "Charla Podcast", o meio-campista contou que morou no mesmo prédio que o narrador e o ex-piloto da Fórmula 1, e acabou fazendo amizade com a dupla.

"A gente morava no mesmo prédio (Felipe Massa). A gente se conheceu em um jogo beneficente do Robinho em Santos. Aí eu conversei com ele, disse que estava indo para Mônaco. Aí a gente saiu para jantar e acabou que a gente morou no mesmo prédio. Aí ficamos amigos e tudo. Muito bacana. O Galvão Bueno também morava lá. Era a maior resenha. Por isso que o Galvão gosta de mim. Fora de campo, me dá a maior moral. Fala dos meus filhos. Eu ficava jogando bola com os filhos dele. Aí ficava nessa resenha e era bacana", disse o atleta.

O jogador, inclusive, chegou a publicar uma foto de um jantar, em 2016, com a presença dos seus ex-vizinhos.

Nenê, fora do jogo contra o Guarani por estar suspenso, segue sua preparação para o duelo contra o Brusque, no dia 26 de maio, em São Januário.