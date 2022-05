Torcida do Vasco vem comparecendo em maior número nos últimos jogos em São Januário - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 19/05/2022 14:07

O Vasco volta a São Januário somente na próxima quinta-feira, dia 26, contra o Brusque, mas a torcida já se movimenta para encher o estádio mais uma vez na Série B. Segundo a nova parcial divulgada pelo Cruz-Maltino no início desta tarde, mais de 11 mil ingressos já foram vendidos para o duelo.

Com a melhora do time na tabela, a torcida do Vasco passou a comparecer em maior número. Se contra a Ponte Preta foram 9.165 torcedores, o número aumentou para 16.097 contra o CSA e chegou a 19.692 presentes na vitória sobre o Bahia que levou ao G-4 da Série B.



Antes do duelo com o Brusque, o Vasco enfrenta o Guarani nesta quinta-feira em Manaus. A Arena da Amazônia também terá casa cheia, com mais de 30 mil ingressos vendidos, a esmagadora maioria para o Cruz-Maltino, que é o visitante do confronto.