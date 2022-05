Jorge Salgado - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 19/05/2022 09:00

Rio - A transformação do futebol do Vasco em SAF deverá ser concluída nos próximos meses. No entanto, de acordo com o portal "Bolavip", a 777 Partners, empresa que deverá assumir o controle do esporte no Cruzmaltino, não deverá fazer grandes investimentos em contratações na atual temporada.

De acordo com o site, o grupo norte-americano vai ao mercado da bola de maneira mais intensa se a equipe conquistar o acesso. A proposta a 777 Partners para assumir o controle do futebol do Vasco é de R$ 700 milhões por 70% dos direitos.

A empresa já adiantou R$ 70 milhões para o clube carioca, mesmo antes da oficialização do acordo. Deste montante, o Cruzmaltino quitou algumas dívidas com o elenco atual e também investiu cerca de R$ 9 milhões na contratação do atacante chileno Carlos Palacios.

A oferta oficial da 777 Partners deverá chegar ao clube carioca nos próximos dias. Posteriormente, o a proposta será analisada pelo Conselho Deliberativo e depois por uma Assembleia Geral dos sócios do Vasco. A empresa deverá assumir o controle do futebol do Cruzmaltino em julho.