Zé RicardoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 19/05/2022 20:35

O Vasco está escalado para pegar o Guarani e com novidades na equipe titular. Sem Nenê e Yuri Lara, suspensos, Zé Ricardo optou por uma dupla de volantes jovens e crias da base e colocou Bruno Nazário para fazer a função de meia, deixando Palácios, principal reforço para a temporada no banco de reservas.

Com isso, o Vasco vai a campo da seguinte forma: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Juninho, Andrey Santos, Gabriel Pec e Nazário; Figueiredo e Raniel.

Com 13 pontos e quarta posição, o Vasco precisa vencer para continuar brigando na parte de cima da tabela da Série B do Brasileirão. O Cruzeiro é líder com 16 pontos, seguido por Sport, Bahia e Vasco.