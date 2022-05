Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 20/05/2022 11:56

Mesmo com o fim do prazo de exclusividade neste sábado, a compra da SAF do Vasco pela 777 Partners terá mais um capítulo importante na próxima semana. Segundo anunciado pelo clube, representantes do grupo americano chegam ao Rio na quinta-feira (26) e ficarão dois dias para finalizar a diligência e há expectativa de que também concluam o processo para adquirir 70% das ações de futebol vascaínas.

Se confirmar a proposta de compra, o Vasco ainda precisará passar por mais duas votações para a aprovação da venda: um no Conselho Deliberativo e outra na Assembleia Geral Extraordinária dos sócios. Se não houver atrasos, todo o processo deve acabar entre junho e julho.



Desde o acordo de exclusividade assinado em fevereiro, a 777 Partners vem fazendo diligências para acompanhar a situação do clube, analisando contratos, situação financeira e as dívidas, entre outros documentos. Inclusive, ajudou a diretoria na busca por reforços, como Palacios.



Por isso, o Vasco está confiante de que a proposta de compra de 70% da SAF, no valor de R$ 700 milhões pelos próximos três anos, será feita na próxima semana, por considerar que faltam apenas alguns detalhes. A 777 Partners já adiantou R$ 70 milhões, que foram utilizados para pagamentos de salários e impostos atrasados.