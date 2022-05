Juninho no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 20/05/2022 10:50

Rio - O Vasco ganhou uma preocupação para os próximos dias no empate em 0 a 0 com o Guarani, na última quinta-feira, em Manaus. Juninho e Figueiredo, que foram substituídos durante a partida, se queixaram de dores e precisarão ser reavaliados na reapresentação do grupo no próximo sábado, no CT Moacyr Barbosa.



Segundo o comunicado emitido pelo Vasco nesta madrugada, Juninho, que deixou o campo no intervalo, se queixa de dores no músculo adutor da coxa esquerda. Já Figueiredo, substituído aos 31 minutos do segundo tempo, possui uma mialgia também na coxa esquerda.



Após o empate, o Vasco desembarcou no Rio na manhã desta sexta-feira, quando o grupo terá o dia de folga. O próximo compromisso será apenas na próxima quinta-feira, contra o Brusque, em São Januário.