Zé Ricardo - Foto: Reprodução/Vasco

Zé RicardoFoto: Reprodução/Vasco

Publicado 20/05/2022 13:02

Rio - Recepcionado com grande festa e jogando para mais de 35 mil torcedores na Arena da Amazônia, em Manaus, o Vasco acabou decepcionando seus torcedores e ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Guarani, pela oitava rodada da Série B.

Em entrevista coletiva concedida após o resultado, o técnico Zé Ricardo aproveitou para agradecer o apoio na região Norte do país, mas lamentou o tropeço.

"É fenomenal a festa que a torcida aqui de Manaus fez para receber a gente, gostaríamos de ter dado um retorno com gols, com a vitória, mas não conseguimos concretizar em gol as oportunidades que criamos, mas fica o ponto positivo da festa que foi feita aqui”, disse o treinador.

O comandante do Gigante da Colina, mesmo desapontado com o placar, ressaltou a dificuldade da competição, mas sem deixar de indicar o crescimento do time. O Vasco segue invicto na Série B, agora com três vitórias e cinco empates.

"Esperamos continuar em crescimento porque a competição se mostra bastante equilibrada, ao menos nesse início e foi importante termos visto outros jogadores que não vem entrando tanto. Saímos frustrados por não conseguir os três pontos”, lamentou.