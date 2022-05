Casimiro Miguel, streamer e jornalista - Reprodução

Casimiro Miguel, streamer e jornalistaReprodução

Publicado 20/05/2022 14:49

Rio - Vascaíno declarado, o streamer Casimiro Miguel se pronunciou nas redes sociais após o empate em 0 a 0 do Cruzmaltino com o Guarani, na última quinta-feira (19), em Manaus. Cazé foi direto, e se manifestou contra a permanência do técnico Zé Ricardo. Confira:

Alguém por favor demite esse técnico horroroso — caze (@Casimiro) May 20, 2022

No Vasco desde dezembro do ano passado, Zé Ricardo não vive seu melhor momento no clube. Mesmo estando na terceira colocação na Série B, muitos torcedores são contra a permanência do treinador, por não ver uma grande evolução em seu trabalho.

"Esperamos continuar em crescimento porque a competição se mostra bastante equilibrada, ao menos nesse início e foi importante termos visto outros jogadores que não vem entrando tanto. Saímos frustrados por não conseguir os três pontos”, lamentou.

O Vasco da Gama, agora, segue sua preparação para o confronto contra o Brusque, na próxima quinta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), em São Januário, em partida válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.