Torcida do Vasco vem comparecendo em maior número nos últimos jogos em São JanuárioFoto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 20/05/2022 14:37

O Vasco anunciou que já vendeu mais de 14 mil ingressos para a partida contra o Brusque, na próxima quinta-feira. O duelo será em São Januário, e válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Os preços variam entre R$ 60 e R$ 100. Os sócios têm desconto com base no plano que possuem e podem até mesmo entrar de graça, mediante check-in na plataforma do Cruz-Maltino. Os bilhetes começaram a ser vendidos nos pontos físicos na última quarta-feira.



Confira informações sobre a venda de ingressos, publicadas no site oficial do Vasco:



"SÓCIO GIGANTE compra ingresso através do sociogigante.com/ingressos a partir de 17/05, 10h, de acordo com o horário do seu rating. Já o PÚBLICO GERAL também compra através da plataforma do sócio Gigante, mas a partir do dia 18/05, às 10h.



IMPORTANTE:

A venda online para Público Geral é limitada a um ingresso por cadastro.



A TORCIDA VISITANTE poderá comprar online através do link MEU BILHETE a partir do dia 18/05, 10h, ou no dia do jogo, 26/05, na bilheteria 11 de São Januário a partir das 11h.



ATENÇÃO:

Sócios que possuem carteirinha do atual plano e realizarem a compra online, todos os ingressos comprados carregarão automaticamente nela. Público Geral e sócios sem carteirinha deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.



Dos valores:



Social – R$100,00

VIP – R$80,00

Arquibancada – R$60,00

Visitante – R$60,00



Dos planos e valores por setor:



Setor Social:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$30,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00

Estatutário Caldeirão – R$50,00

Estatutário Norte a Sul – R$50,00

Estatutário Camisas Negras – R$50,00

Estatutário – R$50,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$30,00



Setor VIP:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$24,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$24,00

Estatutário Norte a Sul – R$40,00

Estatutário Camisas Negras – R$40,00

Estatutário – R$40,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$24,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$24,00

Norte a Sul – R$40,00

Camisas Negras – R$72,00



Setor Arquibancada:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$18,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$18,00

Estatutário Norte a Sul – R$30,00

Estatutário Camisas Negras – R$30,00

Estatutário – R$30,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$18,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$18,00

Norte a Sul – R$30,00

Camisas Negras – R$54,00



* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus

Dos pontos de venda/retirada e horários:



Sexta-feira, 20/05:



Bilheteria Mega Loja – 11h às 18h

Bilheteria 9 – 11h às 18h

Bilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI) – 11h às 18h



Sábado-feira, 21/05:



Bilheteria Mega Loja – 11h às 18h

Bilheteria 9 – 11h às 18h

Bilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI) – 11h às 18h



Domingo, 22/05:



Bilheteria Mega Loja – 11h às 18h

Bilheteria 9 – 11h às 18h

Bilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI) – 11h às 18h



Segunda-feira, 23/05:



Bilheteria Mega Loja – 11h às 18h

Bilheteria 9 – 11h às 18h

Bilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI) – 11h às 18h



Terça-feira, 24/05:



Bilheteria Mega Loja – 11h às 18h

Bilheteria 9 – 11h às 18h

Bilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI) – 11h às 18h

Gigante da Colina Calabouço – 11h às 18h

Gigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Top Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Méier – 11h às 18h

Gigante da Colina Aerotown – 11h às 18h

Gigante da Colina Recreio Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Nova Friburgo – 11h às 18h

Gigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Araruama – 11h às 18h

Gigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18h

Gigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18h

Gigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Niterói – 11h às 18h

Gigante da Colina Copacabana – 11h às 18h

Gigante da Colina Boulevard – 11h às 18h



Quarta-feira, 25/05:



Bilheteria Mega Loja – 11h às 18h

Bilheteria 9 – 11h às 18h

Bilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI) – 11h às 18h

Gigante da Colina Calabouço – 11h às 18h

Gigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Top Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Méier – 11h às 18h

Gigante da Colina Aerotown – 11h às 18h

Gigante da Colina Recreio Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Nova Friburgo – 11h às 18h

Gigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Araruama – 11h às 18h

Gigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18h

Gigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18h

Gigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Niterói – 11h às 18h

Gigante da Colina Copacabana – 11h às 18h

Gigante da Colina Boulevard – 11h às 18h



Quinta-feira, 26/05 – DIA DO JOGO:



Bilheteria Mega Loja – 11h às 19h45

Bilheteria 5 – 11h às 19h45

Bilheteria 9 – 11h às 19h45

Bilheteria 11 (TORCIDA VISITANTE) – 11h às 19h45

Gigante da Colina Calabouço – 11h às 18h

Gigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Top Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Méier – 11h às 18h

Gigante da Colina Aerotown – 11h às 18h

Gigante da Colina Recreio Shopping – 11h às 18h."