Rio - Contratado pelo Vasco com status de titular, Carlos Palacios está há cinco jogos no banco de reservas. O motivo do jogador estar fora dos onze iniciais é o porte físico abaixo do ideal. De acordo com o portal "Torcedores.com", o clube vascaíno está promovendo um trabalho reforçado para melhorar o condicionamento físico do atleta e, está apostando em suplementação e musculação extra.

Apesar de ser um jogador considerado tecnicamente diferenciado, a apuração do portal apontou que o Vasco pretende 'encorpá-lo' para que ele chegue a um nível aceitável para ser utilizado em breve como titular pelo treinador Zé Ricardo. Por isso, o trabalho é feito de forma moderada a fim de prepará-lo para suportar melhor os choques e, principalmente, a sequência de partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, e dessa maneira, evitar lesões.

A princípio, Carlos Palacios mostra ansiedade para ser titular no Vasco. Mas, por outro lado, ele entende a necessidade de evoluir fisicamente para assumir seu posto no time. Com exemplo do Internacional, clube que atuava anteriormente, a diferença física tirava sua vantagem e gerou a necessidade de um trabalho específico para ganhar massa muscular. Por isso, o Cruzmaltino prepara o jovem para ajudar a desenvolver suas principais características, que são: velocidade, habilidade e o drible curto.