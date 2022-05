Figueiredo no treino do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Publicado 21/05/2022 20:07

Zé Ricardo poderá ter menos dúvidas ao escalar o Vasco para a partida contra o Brusque, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Figueiredo demonstrou evolução nas dores da parte posterior da coxa esquerda e tem chances de estar a disposição para o confronto. Porém, o jogador segue em avaliação junto ao departamento de saúde de performance do clube.



Por outro lado, o caso de Juninho é mais delicado. O volante foi submetido a um exame de imagem para avaliar uma possível lesão na coxa esquerda. O resultado sairá somente na próxima segunda-feira (23).



O técnico cruz-maltino já não conta com o lateral-direto, Gabriel Dias, que está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo no empate com o Guarani.