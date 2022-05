Roberto Dinamite recebeu homenagem em noite histórica em São Januário - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 21/05/2022 16:40

Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, passou por uma nova cirurgia, na última segunda-feira (16), para a retirada de um tumor. Após o procedimento, que foi bem-sucedido, o ex-jogador postou em suas redes sociais uma mensagem agradecendo seus familiares e médicos, por todo apoio dado neste momento delicado.



"Fala, galera! Fiz uma cirurgia para retirada de um tumor e foi um sucesso. Mais uma etapa vencida. Já já estou indo para casa", celebrou o ídolo vascaíno.

Dinamite está na luta contra os tumores desde o final do ano passado. O ex-presidente do Cruz-Maltino precisou ser submetido a uma cirurgia não invasiva para desobstrução do intestino. Ele recebeu alta hospitalar no dia 31 de dezembro. Ainda em janeiro deste ano, o ex-camisa 10 revelou que foi diagnosticado com tumores durante o período em que esteve hospitalizado.



No mês de abril, Dinamite teve sua estátua inaugurada em São Januário, com a presença de quase 3 mil torcedores. O evento ainda contou com a presença de diversas personalidades do mundo futebolístico, como Zico e Júnior.