Nenê participou da atividade realizada no CT Moacyr Barbosa - Daniel Ramalho/Vasco

Nenê participou da atividade realizada no CT Moacyr BarbosaDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 21/05/2022 13:33

Rio - Após o empate em 0 a 0 com o Guarani, em Manaus, o Vasco já virou a chave e iniciou a preparação visando o duelo com o Brusque, na próxima quinta-feira (25), em São Januário. Enquanto os jogadores que começaram o jogo contra o Guarani fizeram um trabalho regenerativo, os demais disputaram um jogo-treino contra o Porto Real (RJ).

A atividade realizada no CT Moacyr Barbosa, com três tempos de 30 minutos, serviu para a comissão técnica de Zé Ricardo observar os demais atletas do plantel. O resultado foi expressivo, com um 10 a 0 a favor do Gigante a Colina contra o time do interior do Rio.

Os gols foram marcados por Getúlio (4), Matheus Barbosa, Zé Santos (2), Jhon Sánchez, Laranjeira e Weverton. A maior parte dos tentos foi anotada ainda na primeira etapa e a atuação do elenco foi elogiada.

Escalação no 1º tempo: Halls, Léo Matos, Danilo Boza, Zé Vitor e Riquelme; Zé Gabriel, Matheus Barbosa e Palácios; Jhon Sánchez, Getúlio e Vinícius.



Escalação do 2º tempo: Halls, Weverton, Léo Matos, Zé Vitor e Riquelme; Zé Gabriel (Luiz Henrique), Vitinho, Palácios (Lucas Oliveira), Nenê, Isaque e MT.



Escalação do 3º tempo: Alexander, Weverton, Vitor, Danilo Boza e Lucas Oliveira; Luiz Henrique, Vitinho (Vitinho), MT, Isaque (Jhon Sanchez) Laranjeira e Zé Santos.