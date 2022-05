Jorge Salgado, presidente do Vasco - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 22/05/2022 13:01

Rio - Ainda aguardando a finalização pela transação para o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o Vasco se vê no processo de organização da estrutura do clube e, enquanto isso, a empresa 777 Partners vai avaliando opções para formar um departamento de futebol forte também nos bastidores.

Em meio a isso, a provável nova acionista de 70% das ações do futebol do clube vislumbra alguns nomes para liderança do projeto e vê com bons olhos uma possível chegada de Rodrigo Caetano, renomado executivo do mercado brasileiro. A informação é do 'GE'.

A ideia, no entanto, ainda é considerada inicial e nenhum contato foi feito entre as partes. A 777 recebeu elogios do profissional, entende que seria um dos nomes importantes para a condução, mas vê o atual contrato de Caetano com o Atlético-MG, que vai até o fim do ano, como empecilho no momento.

Rodrigo é campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Galo, defende com posto de favorito os dois troféus e ainda é cotado pela CBF para assumir cargo após o Mundial do Catar.