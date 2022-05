Após reclamar ao ser substituído no Vasco, Nenê tem chance de se redimir contra o CRB - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 23/05/2022 16:35

Rio - O jogador do Vasco, Nenê, irá receber uma homenagem da Câmara Municipal do Rio nesta terça-feira. O veterano vai título de cidadão honorário da capital fluminense. Um dos principais nomes do elenco cruzmaltino, Nenê também defendeu o Fluminense de 2019 a 2021.

"Hoje o Nenê é mais carioca do que paulista. Já deu muitas alegrias aos tricolores e vascaínos com seus gols. Por isso, nada mais justo do que este reconhecimento, em nome do futebol da nossa cidade", explicou o vereador Felipe Michel (PP-RJ), responsável por conceder ao atleta a homenagem.

Nenê nasceu na cidade de Jundiaí, em São Paulo, e defendeu o Palmeiras e o Santos, antes de fazer carreira no futebol europeu. Voltou ao Brasil em 2015 para se tornar ídolo do Vasco, clube que defendeu até 2018, sendo campeão do Estadual de 2016. Após passar pelo São Paulo, Nenê voltou ao futebol do Rio em 2019, contratado pelo Fluminense. No Tricolor, viveu uma grande fase em 2020, até retornar ao Vasco no meio do ano passado. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube e será aberta ao público.