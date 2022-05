Weverton em entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa - Daniel Ramalho/Vasco

Rio - Considerado substituto imediato de Gabriel Dias, suspenso, na lateral direita, Weverton deve receber nova chance no Vasco sob o comando de Zé Ricardo na próxima quinta-feira (26), contra o Brusque, em São Januário, pela 9ª rodada da Série B. Titular da equipe no Campeonato Carioca, o jogador mostrou confiança e preparo para atuar novamente na escalação inicial.



"O Zé Ricardo ainda não conversou se eu começo jogando ou não. Se eu começar tenho total confiança no meu trabalho e no trabalho que tem sido feito aqui. A expectativa é grande, com nosso torcedor em casa, isso ajuda a colocar a autoestima lá em cima para tentarmos vencer", disse Weverton, em coletiva concedida nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa.



Com características ofensivas, Weverton pode mudar um pouco o sistema do Vasco neste meio de semana ao ampliar o leque de jogadas, dando opção de forma mais aguda pelo lado direito. O jogador se comparou ao titular da posição e elogiou seu companheiro de plantel.



"Gabriel Dias é um excelente lateral, mas acho que sou um atleta que chega mais na frente, ataco mais. O Gabriel consegue mais os atalhos do campo. Ele é fundamental para nossa equipe também."



O Vasco vem de empate em 0 a 0 com o Guarani na Arena da Amazônia, mas segue invicto na Série B na luta pelo acesso. O Gigante da Colina ocupa a 4ª colocação, com 14 pontos. A expectativa é de casa cheia em São Januário para o duelo com o Brusque. Mais de 18 mil ingressos já foram emitidos.