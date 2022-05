Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues explicou decisão da entidade - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues explicou decisão da entidadeFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/05/2022 14:20

A partida Londrina x Vasco, válida pela 13ª rodada da Série B no dia 17 de junho, não poderá ser no Espírito Santo. Segundo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a mudança do mando de campo do Estádio do Café para o Kleber Andrade foi proibida.

"A CBF não permitiu essa partida acontecer em outro local porque não tinha elementos palpáveis para mudança", disse Ednaldo em entrevista ao site 'Ge'.



Assim como aconteceu com o Guarani, que levou o duelo com o Vasco a Manaus, o Londrina recebeu uma proposta de empresários para mandar o seu jogo em Cariacica (ES). O clube, inclusive, enviou o pedido à CBF.



Entretanto, após a negativa, o duelo foi confirmado no Estádio do Café e o Londrina agora tenta mudar dia e horário (inicialmente marcado para 17 de junho, uma sexta-feira, às 21h).



Segundo o presidente da CBF, o caso do Guarani foi diferente pois o clube alegou que estava reformando o gramado de seu estádio e por isso a mudança do mando de campo foi permitida. Bahia e Sport enviaram ofício à entidade reclamando, já que a esmagadora maioria dos mais de 33 mil torcedores na Arena da Amazônia foi de vascaínos.